Подмосковье 11 августа 2023, 14:17 Более 9 тысяч крыш капитально отремонтировали в Подмосковье с 2014 года младший сотрудник

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С 2014 года в Московской области отремонтировали более девяти тысяч крыш многоквартирных домов. Работы проводит Фонд капитального ремонта в рамках региональной программы. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.

Например, фонд привел в порядок мягкую рулонную кровлю дома № 24 в деревне Лыткарино в Солнечногорске.

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«В непосредственной близости проведения работ сигнальной лентой обозначаются границы опасных зон, исполнители при работах на высоте используют каски и страховочные тросы, а перед началом каждого рабочего дня проходят инструктаж, заполняют журналы работ и по технике безопасности», — уточнили в министерстве.

За соблюдением техники безопасности во время капремонта следят специалисты ГБУ МО «УТНКР».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей до 2028 года.

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