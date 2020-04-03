Более 9 тысяч коробок с продуктами развезли пенсионерам и многодетным семьям из Подмосковья

Ежедневно в Московской области в условиях режима самоизоляции полторы тысячи волонтеров помогают тем, кто нуждается в поддержке. Добровольцы разносят пожилым людям и многодетным семьям еду и лекарства. В период с 24 марта по 3 апреля они доставили более девяти тысяч губернаторских коробок с продуктами.

С 24 марта волонтеры обзвонили более 463 тысяч человек. Активисты узнают у пенсионеров и многодетных семей, нуждаются ли они в помощи. Добровольцы собрали 6588 заявок. Всем, кто попросил о поддержке, привезут домой все необходимое. Волонтеры могут сходить в магазин и аптеку.

За это время добровольцы передали коробки от губернатора 6470 пенсионерам и 2550 многодетным семьям. А более трех тысяч человек уже получили адресную помощь.

Волонтерами могут стать все желающие в возрасте от 18 до 50 лет. Главное условие — они должны быть без признаков ОРВИ или хронических заболеваний дыхательной системы.

Проект «Мы вместе» запустил в Подмосковье акцию взаимопомощи во время коронавируса. Добровольцы помогут людям, которые находятся на карантине, — они привезут им товары, а также окажут психологическую и юридическую поддержку.

Присоединиться к проекту можно будет, позвонив по телефону 8 (499) 755-77-34.