Более 9 тысяч фрязинцев прошли диспансеризацию в 2019 году. Она поможет выявить болезнь на ранней стадии

Диспансеризация позволяет выявить болезнь на ранних стадиях — и облегчить лечение. С начала этого года диспансеризацию прошли более 9 тысяч жителей Фрязино. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

С начала сентября кабинет диспансеризации (№ 207) в городской поликлинике Фрязина работает с 8:00 до 18:00. Возможно прохождение профилактического медицинского осмотра и диспансеризации и после 18:00 — у участкового врача-терапевта, ведущего прием в эти часы. Также в субботу можно пройти диспансеризацию и профилактический осмотр — в установленные единые дни диспансеризации, а также у участковых терапевтов, принимающих по графику в этот день.

Глава городского округа Фрязино Константин Бочаров отметил, что диспансеризация уже стала неотъемлемой частью каждого жителя Подмосковья, и каждый год интерес к ней только увеличивается.

Источник фото: администрация городского округа Фрязино

«Самое важная задача администрации в данном вопросе — дать понять людям, что это действительно необходимая процедура. Ранее выявление заболевания дает возможность потратить меньше сил и средств на лечение в будущем» — сделал акцент глава наукограда.

С начала 2019 года диспансеризацию прошли 9010 фрязинцев. Одна из них — Людмила Скворцова. «Благодаря тому, что я прошла диспансеризацию и сдала анализ крови, узнала, что у меня немного повышен холестерин и давление. Сейчас меня направили на осмотр к врачу-неврологу и дали предварительные рекомендации. Теперь поняла, что диспансеризация — это не просто формальная процедура, и не зря ее так активно пропагандируют. В следующем году обязательно пройду снова» — пообещала местная жительница.

Источник фото: администрация городского округа Фрязино

Диспансеризацию в городском округе Фрязино можно пройти по выходным дням 19 октября, 30 ноября и 14 декабря. Услуга оказывается бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Получить информацию можно по телефону: 8(496)255-42-93 и 8(496)255-40-25.

Кроме того, до 2020 года во фрязинскую центральную городскую больницу имени Гольца поступит новое медицинское оборудование: аппарат искусственной вентиляции легких в реанимацию, артроскопическая стойка в операционную для травм операций и рентгеновский аппарат в детскую поликлинику и в стационарное отделение. Врачи фрязинской больницы смогут проводить высокотехнологичные оперативные вмешательства и выявлять различные заболевания на раннем этапе.