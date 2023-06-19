Подмосковье 19 июня 2023, 17:20 Более 9 тысяч дорожных ям отремонтировали в Подмосковье за неделю Минтранс Подмосковья

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Ямочный ремонт продолжается в Подмосковье. В Минтрансе региона сообщили, что за неделю на дорогах отремонтировали еще девять тысяч дефектов.

На муниципальной сети ликвидировали свыше 4,2 тысячи ям, а на региональных дорогах — более пяти тысяч. 400 дефектов покрытия устранили в Электростали, 288 — в Щелкове, 274 — в Люберцах. Около 1,5 тысячи ям выровняли на дорогах Егорьевского РУАД, куда входят Егорьевск, Коломна, Шатура, Воскресенский, Орехово-Зуевский округа.

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Работы по реконструкции и строительству новых дорог в Московской области необходимо проводить качественно и в установленные сроки. Такое поручение дал правительству региона губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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