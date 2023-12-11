Подмосковье 11 декабря 2023, 17:22 Более 9 тысяч человек прокатились на лыжных трассах Подмосковья в выходные Министерство благоустройство Московской области

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Более 50 лыжных трасс открыли в Подмосковье зимой. Из них 13 — с протяженностью свыше пяти километров. За выходные на трассах прокатились более девяти тысяч человек.

По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, все желающие могут взять в прокат необходимый инвентарь, а также воспользоваться теплыми раздевалками.

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Сейчас в парках Московской области работают 27 малых лыжных трасс, 15 средних и 13 больших. Их общая протяженность превышает 173 километра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали лучшим спортивным регионом России. Церемония награждения победителей прошла в Кремле.

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