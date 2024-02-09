Подмосковье 09 февраля 2024, 15:56 Более 9 тонн шишек для семян заготовили в лесах Подмосковья Комлесхоз МО

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Лесничие Подмосковья заготавливают шишки хвойных деревьев для получения семян. В Орехово-Зуевском лесничестве собрали уже 100 килограмм сосновых шишек, а в филиале «Русский лес» — более девяти тонн.

Зима — пора заготовки семян хвойных деревьев для лесовосстановления. Шишки снимают с деревьев и хранят в мешках до отправки на сушку. Там извлекут семена и проверят их на всхожесть перед весенней посадкой для выращивания сеянцев.

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При сборе отбирают качественные шишки, исключая старые, раскрывшиеся, смолистые и мелкие. Семенной материал нужно собирать до раскрытия чешуй, что происходит в конце зимы при потеплении.

Комлесхоз МО

Собранные шишки отправляют в Центр защиты леса. Там тщательно проверяют семена на всхожесть и зараженность, отбраковывают поврежденные. После обработки семена ели в вакуумной упаковке хранят с соблюдением температурного режима до посадки в питомники.

При правильном хранении семена не теряют всхожести до 10 лет. Таким образом обеспечивается воспроизводство лесных ресурсов.

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