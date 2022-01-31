Более 9 млрд рублей выделили на строительство поликлиник в Подмосковье

Более девяти миллиардов рублей выделили из бюджета Подмосковья на строительство объектов здравоохранения. В течение года заработают 23 таких объекта.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что из-за ситуации с коронавирусом сфера здравоохранения испытывает сейчас колоссальные нагрузки. В связи с этим особое внимание в регионе уделяется строительству и модернизации поликлиник и стационаров.

«Новые здания возводятся в первую очередь там, где это особенно необходимо, в соответствии с наказами наших жителей. На эти цели мы выделили необходимое финансирование из бюджета, чтобы все работы были выполнены в срок», — сообщил Брынцалов.

В 2021 году в Подмосковье открыли девять новых поликлиник, которые располагаются в Химках, Красногорске, Подольске, Балашихе и Реутове. Капитальный ремонт и модернизация прошли в 47 поликлиниках, 65 медицинских стационарах и 34 подстанциях скорой помощи.

В течение 2022 года в регионе заработают 23 новых объекта здравоохранения. Речь идет о восьми поликлиниках и трех подстанциях скорой помощи. Количество специалистов скорой помощи увеличится до 700 бригад. В 2021 году помощь жителям области оказывали 660 бригад медиков. Также в программу текущего ремонта включили 135 объектов здравоохранения, из которых 128 уже работают.