Более 9 км линий электропередачи отремонтировали в Подмосковье за неделю

За неделю с 7 по 13 июня сотрудники АО «Мособлэнерго» отремонтировали 9,2 километра линий электропередачи в проблемных муниципалитетах Московской области.

Сотрудники Мособлэнерго отремонтировали ЛЭП, а также заменили 56 опор линий электропередачи в проблемных округах региона. Все работы проводят в рамках реализации мероприятий по повышению качества электроснабжения жителей Московской области. Программу реализуют вместе с Министерством энергетики Подмосковья.

Всего в этом году планируют отремонтировать 15,3 километра воздушных и кабельных линий электропередачи. План удалось выполнить почти полностью — уже реконструировано 14,3 километра.

Помимо этого компания заменит 984 опоры, 466 из них — уже заменили. Сотрудники Мособлэнерго расчищают места вдоль трасс линий электропередачи. Из запланированных 59,2 гектара уже расчистили более 37 гектаров. Ремонтные работы ждут 72 трансформаторных подстанций, 25 — уже отремонтировали.