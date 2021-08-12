Более 890 тысяч льготников проехались на коммерческом транспорте в Подмосковье

После запуска пилотного проекта по предоставлению льготного проезда и скидок на более чем 140 коммерческих маршрутах пассажиры совершили свыше 890 тысяч поездок. Из них 30%, или около 265 тысяч — по социальным картам Подмосковья и «Стрелке».

В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области указали, что пассажиропоток на коммерческих маршрутах с предоставлением бесплатного проезда и работающей системой лояльности по «Стрелке» за последнюю неделю увеличился на 21%.

«При этом льготные категории граждан из-за бесплатного проезда стали чаще пользоваться коммерческими маршрутами», — подчеркнула первый замглавы ведомства Анна Кротова.

В Одинцове и в Люберцах, добавила она, льготным проездом воспользовалось наибольшее количество пассажиров — 60% от общего числа льготников в пяти муниципалитетах, где запустили пилот. Речь идет о 86,8 и 82,9 тысячи человек соответственно.

В Чехове по скидкам и льготам совершено 42,5 тысячи поездок. В Наро-Фоминске и Ленинском округе бесплатным проездом и скидками при оплате воспользовались 40,5 и 13,4 тысячи пассажиров.

Наибольший пассажиропоток на всех пилотных маршрутах зафиксировали во вторник 10 августа. В этот день поездок по соцкартам и «Стрелке» было 36,6 тысячи.

С 1 августа по решению губернатора Андрея Воробьева на более чем 140 коммерческих маршрутах Московской области стали доступны льготы и скидки при проезде. По социальной карте Мособласти предоставляется бесплатный проезд для отдельных категорий граждан.

По транспортной карте «Стрелка» скидка на проезд составляет от 7% за каждые 10 поездок, а скидка 35% предоставляется за 50 и более поездок. По «Стрелке учащегося» за первые 35 поездок скидка составит 50% от их стоимости. С 36-й поездки она достигает 99%.

В автобусах, где предоставляются льготы и скидки на проезд, размещены информационные стикеры.