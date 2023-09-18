Подмосковье 18 сентября 2023, 13:33 Более 8,7 тысячи человек бесплатно проверили здоровье в парках Подмосковья Министерство здравоохранения Московской области

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Акция «Проверь здоровье в парке» прошла в Подмосковье последний в этом году раз. Ее провели в 11 городских округах.

«Второй год подряд в парках Подмосковья проводилась акция по проверке здоровья. Удобно, что для этого не требовалось идти в поликлинику — получить консультацию врача и пройти диагностику можно было на свежем воздухе», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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По ее словам, участниками акции стали свыше 8,7 тысячи человек. В эти выходные здоровье в парках проверили около 700 человек.

После сдачи анализов и прохождения осмотров пациентов при необходимости направляли в поликлинику для более углубленного обследования. С результатами исследований жители могут ознакомиться в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг.

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