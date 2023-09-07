Подмосковье 07 сентября 2023, 12:23 Более 860 тысяч тонн сена и соломы заготовили для кормов животным в Подмосковье Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Работа по заготовке кормов для сельскохозяйственных животных продолжается в Подмосковье. Так, в регионе уже запасли более 870 тысяч тонн грубых кормов.

«В том числе 64 тысячи тонн сена, около 800 тысяч тонн сенажа, более десяти тысяч тонн соломы. В хозяйствах всех категорий на одну условную голову в целом заготовлено 17,9 центнера кормовых единиц», — отметил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Всего в этом году в Московской области планируют заготовить более 900 тысяч тонн сена и сенажа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что главной задачей прошедшего гастрономического фестиваля в Истре стала максимальная поддержка аграриев и диалог с ними.

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