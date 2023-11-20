Подмосковье 20 ноября 2023, 13:11 Более 860 навалов мусора убрали в подмосковных лесах с начала года podmoskovye.bezformata.com

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Кампания по уборке лесных территорий от мусора активно проводилась в течение весны, лета и осени в Подмосковье. С начала года ликвидировали более 860 свалок.

«С 10 апреля на подмосковных землях лесного фонда проводятся работы по ликвидации навалов мусора. С начала 2023 года силами муниципалитетов ликвидировали 865 навалов объемом 121 578 кубометров, в том числе и тех свалок, которые были выявлены еще в прошлом году», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

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С 2022 года полномочия по уборке мусора в лесу перешли в муниципальные образования. Контракты на выполнение работ заключены в 41 городском округе.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков.

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