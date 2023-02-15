Подмосковье 15 февраля 2023, 18:28 Более 8,6 тысячи жителей Подмосковья прошли переобучение по востребованным профессиям

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Жители Подмосковья могут пройти бесплатное переобучение по новым и востребованным профессиям. На данный момент программой воспользовались свыше 8,6 тысячи жителей Московской области.

Переобучение доступно безработным или тем, кто находится под риском увольнения. Также участниками программы могут стать молодые люди до 35 лет, мамы в декрете, женщины с детьми до 7 лет и граждане предпенсионного возраста.

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«Самые популярные направления по переобучению — это SMM, бухгалтер, менеджер по работе с маркетплейсами», — заявила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

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В министерстве социального развития Московской области отметили, что записаться на программу можно на портале «Работа России». Для этого необходимо заполнить электронную анкету. После прохождения обучения выдается официальный документ о квалификации.

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