Подмосковье 21 марта 2024, 17:19 Более 86 тысяч семиклассников Подмосковья написали диагностическую работу по обществознанию Пресс-служба Минобразования МО

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Региональную диагностическую работу по обществознанию написали 86 тысяч семиклассников из Подмосковья. Она состояла из 15 заданий базового и повышенного уровней сложности.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, диагностические работы позволяют выявить, насколько школьники усвоили программу и какие темы вызывают больше всего сложностей.

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На выполнение 15 заданий семиклассникам дали 30 минут. Максимально за работу можно было получить 15 баллов. Вопросы касались тем социальных ценностей и норм, основ российского права и участии жителей в правовых отношениях. ОТветы проверяли независимые эксперты.

Результаты РДР будут доступны в личных кабинетах школьных координаторов не позднее 26 марта.

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