Более 86 млн поездок с бесконтактной оплатой банковскими картами совершили пассажиры «Мострансавто» с начала года

С начала года пассажиры «Мострансавто» совершили более 86 миллионов поездок, оплатив проезд бесконтактно с помощью банковском карты или гаджетов с NFC-чипом. В среднем за один будний день в автобусах предприятия было совершено свыше 301 тысячи таких платежей.

Лидерами по числу трансакций по банковским картам с начала года стали автобусы маршрута № 10 в Королеве. Там пассажиры совершили более 12,3 миллиона платежей. На втором месте — автобусы маршрута № 8 в Химках с показателем почти в 10,5 миллиона операций. На третьем месте — автобусы маршрута № 5 в Подольске, где было зафиксировано более 9,3 миллиона более поездок.

Самым востребованным у пассажиров, оплачивающих проезд бесконтактно, маршрутом за минувший период 2021 года стал маршрут № 344 из Химок (платформа Левобережная) до метро «Ховрино» в Москве. Он преодолел отметку в 1,7 миллиона трансакций.

Также особой популярностью пользовались маршруты № 22 от станции Пушкино — до Ивантеевки (м/р Детская) и № 316 от Ивантеевки (м/р Детская) до автобусной станции ВДНХ в Москве. В обоих случаях число поездок составило больше одного миллиона.

Гендиректор «Мострансавто» Сергей Смирнов подчеркнул, что оплатить проезд банковской картой или электроникой с NFC-чипом можно на любом из маршрутов предприятия.

«В линейных автобусах разного класса числом более четырех тысяч единиц установлено соответствующее оборудование», — уточнил он.

Помимо этого, в автобусах компании можно платить транспортными картами «Стрелка», на некоторых маршрутах принимается оплата «Тройкой», социальными картами и за наличные средства.