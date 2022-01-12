Более 850 ветеранов-блокадников из Подмосковья получат выплату до конца января

Более 850 ветеранов-блокадников из Подмосковья получат выплату до 27 января. Им придет по три тысячи рублей.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина напомнила, что средства перечислят в преддверии годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады.

Жители блокадного Ленинграда и участники обороны города, которые сейчас проживают в Подмосковье, получат выплату в размере трех тысяч рублей Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что деньги автоматически поступят на счета ветеранов до 27 января,. Это означает, что пенсионерам не нужно писать заявления.

«В регионе такую выплату получат более 850 ветеранов», — добавила Каклюгина.

Кроме того, в гости к таким пенсионерам придут школьники и сотрудники администраций городских округов Подмосковья. Они лично поздравят ветеранов.