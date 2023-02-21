Подмосковье 21 февраля 2023, 15:51 Более 850 тысяч человек посетили катки Подмосковья с начала зимы

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Этой зимой в Подмосковье работает 777 катков, 200 из которых расположены в парках, скверах, на площадях и набережных. С начала декабря эти ледовые площадки посетили более 850 тысяч человек.

«Мы видим большой запрос от наших жителей на создание катков, лыжней в Подмосковье. По поручению губернатора Андрея Воробьева стараемся создавать и оборудовать такие объекты всем необходимым», — сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

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В Подмосковье действует 27 катков с искусственным льдом. С начала зимы их посетили свыше 400 тысяч человек.

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Самый популярный из парковых катков находится в парке «Елочки» (Домодедово). С начала декабря здесь прокатились на коньках уже 42,6 тысячи человек. Еще 30 тысяч жителей вышли на лед в парке «Наташинские пруды» (Люберцы). Каток в парке «Питомник» (Серпухов) привлек 24,6 тысячи посетителей.