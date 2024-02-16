Подмосковье 16 февраля 2024, 14:10 Более 850 спортсменов выступили на чемпионате и первенстве Подмосковья по чир-спорту пресс-служба администрации г.о. Щелково

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Чемпионат и первенство Московской области по чир-спорту прошли в Щелкове. В соревнованиях приняли участие более 850 спортсменов, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Участниками соревнований стали спортсмены от восьми лет и старше. Всего в программе турнира прошло почти 200 выступлений.Победителей и призеров определяли в четырех номинациях: мальчики и девочки, юноши и девушки, юниоры и юниорки, а также мужчины и женщины.

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По итогам выступлений лучшим спортивным клубом из 26 представленных на турнире стал клуб «Электра» из Дубны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов, которые появятся на территории региона до конца 2026 года.

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