Подмосковье 16 ноября 2022, 23:54 Более 850 единиц техники вышли на улицы Подмосковья после снегопада

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Команда Главного управления содержания территорий подвела итоги выхода на линии 851 единицы техники после снегопада в Подмосковье. Инспекторы управления посетили базы городских коммунальных предприятий и проконтролировали выход снегоуборочных машин.

Первый обильный снегопад прошел в регионе ночью 16 ноября. В Подмосковье выпало не менее пяти сантиметров снега.

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С самого раннего утра на территории всей области начали работать снегоуборочные машины.

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Инспекторы ГУСТ отметили нормативный выход техники для уборки дворов и общественных пространств в Балашихе, Реутое, Химках, Воскресенске, Чехове, Жуковском, Бронницах, Ленинском округе, Электростали, Серпухое и Орехово-Зуеве.

«Не справились с нормативным выходом техники в первый день в Волоколамске, Дмитров, Луховицы, Мытищи, Красногорск, Люберцы, Истра, Лотошино, Шаховская. Указанные муниципалитеты будут дополнительно проверены сотрудниками ведомства», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.