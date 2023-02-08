Подмосковье 08 февраля 2023, 17:00 Более 85 тысяч девятиклассников Подмосковья прошли итоговое собеседование по русскому языку

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Свыше 85 тысяч выпускников девятых классов прошли итоговое собеседование по русскому языку. Для тех, кто не завершил испытание или не явился на него по уважительной причине, предусмотрены резервные дни 15 марта и 15 мая.

«Испытание прошло штатно, без нарушений», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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Школьников могут допустить к государственной итоговой аттестации только при условии успешной сдачи собеседования. Во время экзамена участники выполняют четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ, монологическое высказывание по одной из выбранных тем, а также диалог с учителем.

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Отмечается, что большая часть учеников каждый год успешно справляется с данной задачей.

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