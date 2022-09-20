Более 840 врачей бесплатно получили землю в Подмосковье с начала года | 360°

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Более 840 врачей бесплатно получили землю в Подмосковье с начала года

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В Подмосковье расширяется программа по выдаче бесплатных земельных участков врачам. Только с начала года в безвозмездное пользование землю получили порядка 840 медиков в регионе, участки располагаются в 31 городском округе.

«Программа „Земля врачам“ была запущена в регионе по инициативе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Закон о дополнительной поддержке медицинских работников действует в Подмосковье с июля прошлого года. С начала 2022 года Миноблимуществом земля предоставлена порядка 840 врачам различных специальностей. Всего в Московской области в 2022 году мы планируем предоставить одну тысячу земельных участков. Таким образом, план на сегодняшний день выполнен более чем на 80%», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

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Больше всего участков предоставили врачам таких специальностей, как терапевты, педиатры, хирурги, гинекологи и рентгенологи. Саму программу запустили по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Закон работает с июля прошлого года. Всего в этом году планируется предоставить землю как минимум тысяче врачей. План к текущему моменту выполнен больше чем на 80%.

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Лидерами по количеству предоставленных врачам участков стали Богородский округ, Домодедово, Коломна, Щелково и Сергиев Посад. На части земли уже началось строительство домов, и многие врачи решили не переезжать никуда из Подмосковья, остаться работать именно здесь.

Чтобы подать заявку на получение земли по программе, можно или обратиться в местную администрацию, или найти участок самостоятельно по кадастровой карте. Отмечается, что землю можно оформить в кратчайшие сроки — всего за 15 рабочих дней.

Ранее стало известно, что на 50% выросли темпы строительства в Подмосковье. За 2022 год в регионе ввели в эксплуатацию 7 720 000 квадратных метров жилья. Такое заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время заседания регионального правительства.

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