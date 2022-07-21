Более 820 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию за полгода

С начала года свыше 1,1 миллиона человек прошли профилактические медицинские осмотры в поликлиниках Московской области, из них 820 тысяч воспользовались услугами диспансеризации. Благодаря этому многие болезни удалось выявить на ранней стадии.

На медосмотрах у пациентов впервые было выявлено свыше 30 тысяч различных заболеваний, в том числе почти 16 тысяч болезней системы кровообращения, 906 случаев онкологических заболеваний, из которых 230 — это рак груди.

«Регулярная диагностика позволяет выявить различные заболевания на ранней стадии, поэтому так важно проходить диспансеризацию и профосмотры», — отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Проверить здоровье можно как в будние дни, так и по субботам. Для проведения диагностики на отдаленных от поликлиник территориях применяются мобильные комплексы.

Пройти диспансеризацию может каждый житель Московской области. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС. Записаться можно на региональном портале государственных услуг или по телефону горячей линии 122.