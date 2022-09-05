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05 сентября 2022, 12:59

Более 8,2 тысячи человек бесплатно проверили здоровье в парках Подмосковья

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В Подмосковье завершилась акция «Проверь свое здоровье в парке». Заключительное мероприятие прошло в 12 городских округах — в Люберцах, Балашихе, Дмитрове, Долгопрудном и других.

«Всего за время проведения акции „Проверь свое здоровье в парке“ врачи провели осмотры более 8,2 тыс. человек, а в прошедшие выходные более 220. Хочу еще раз напомнить жителям о важности и необходимости своевременной диагностики своего здоровья. Пройти диспансеризацию по-прежнему можно в поликлинике», — сказала Первый заместитель Председатель Правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Пройти диспансеризацию может каждый житель Московской области. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления или записаться через региональный портал Госуслуг, по телефону 122. Для прохождения диспансеризации с собой необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Для проведения диагностики в отдаленных от поликлиник территориях применяются мобильные комплексы.

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