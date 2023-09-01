Подмосковье 01 сентября 2023, 16:50 Более 800 жителей Одинцовского округа получили доплату к пенсии пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Ежемесячные доплаты до 18 тысяч рублей предусмотрены неработающим пенсионерам старше 65 лет. Получатели должны проживать в Подмосковье более 10 лет — одни или в семье неработающих пенсионеров. Эту выплату получили уже более 800 жителей Одинцова.

пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

О прибавке губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил еще в июле во время ежегодного обращения к жителям региона.

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«У нас два миллиона жителей старше 60 лет. И мы ввели доплату к пенсии для того, чтобы оказать отдельное внимание, отдельную заботу тем, кому нужна помощь, где оба супруга не работают и достигли 65 лет, проживают в Подмосковье. Таких семей у нас 70 тысяч», — рассказал глава региона.

Одинцовские пенсионеры уже оценили новую меру поддержки.

«Пенсии, конечно, у всех разные. Есть просто на сегодняшний день, к сожалению, мизерные пенсии. Доплаты, конечно, почувствуют люди, которым станет жить просто легче», — рассказал ветеран космодрома «Байконур», полковник в отставке Юрий Крекотин.

Доплаты будут перечислять каждый месяц, но не вместе с пенсией, а чуть позже. Также пенсионеры, у которых право на доплату возникло с начала года, получили перерасчет с января. Поэтому в августе они получили единовременную выплату за все месяцы с начала наступления права на получение доплаты.

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