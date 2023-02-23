Подмосковье 23 февраля 2023, 21:20 Более 800 жителей Каширы прошли бесплатную диспансеризацию с начала года

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С начала 2023 года бесплатную диспансеризацию в Кашире прошли порядка 840 человек, из них 85 местных жителей медики обследовали углубленно. Мероприятия проходят в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«В этом году полная проверка организма доступна для жителей, которые родились в 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002 или 2005 годах и граждан старше 40 лет», — рассказали в Каширской ЦРБ.

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Сейчас диспансеризация имеет два направления: обычная и углубленная. Последний вид обследования рекомендуют людям, которые переболели короновирусом.

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Процедуру можно пройти во взрослой поликлинике № 1 в Кашире-1 и во взрослой поликлинике Каширы-2. При себе следует иметь паспорт, страховой полис и СНИЛС.

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