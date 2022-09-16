Более 800 женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье за месяц | 360°

Подмосковье 16 сентября 2022, 13:11 Поделиться Telegram

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Viber Более 800 женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье за месяц

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В конце августа в Подмосковье появилось важное нововведение для женщин. Для всех жительниц Московской области старше 40 лет, которые не проходили такое обследование в течение двух лет, стала доступна самозапись на маммографию. Женщинам еще раз напомнили, насколько важно проходить такие осмотры, это может спасти жизнь.

«Мы постоянно напоминаем жителям о важности прохождения профосмотров и диспансеризации. В том числе женщинам старше 40 лет необходимо раз в два года проходить маммографическое исследование. В августе мы открыли самозапись на маммографию — и уже 811 жительниц региона прошли обследование. Не забывайте, что заболевания, выявленные на ранней стадии, эффективнее поддаются лечению», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Чтобы появилась возможность самостоятельно записаться на маммографию, нужно быть старше 40 лет, иметь прикрепление к одной из подмосковных поликлиник, подведомственных региональному Минздраву. Кроме того, давность прошлого исследования должна быть не менее двух лет. Запись можно произвести по единому номеру 122, а также на региональном портале государственных услуг.

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