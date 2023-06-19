Подмосковье 19 июня 2023, 14:34 Более 800 тысяч тонн отходов отобрали в переработку на КПО «Алексинский комбинат» в Клину с начала работы Мин ЖКХ

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Комплекс по переработке отходов «Алексинский комбинат» отобрал уже более 800 тысяч тонн вторичных материалов. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Подмосковья.

КПО «Алексинский комбинат» состоит из четырех цехов сортировки с современным оборудованием и четырех цехов утилизации органических отходов по технологии компостирования в закрытом модуле.

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За время работы КПО здесь отсортировали 1,164 миллиона тонн отходов, из которых более 800 тысяч тонн ушли на переработку. 312 тысяч тонн — это вторичные ресурсы, еще 515 тысяч тонн — это органика, направленная на приготовление технического грунта.

Каждый месяц «Алексинский комбинат» отбирает порядка 27 тысяч тонн ТКО, из которых около 40% — это пластик, 25% — стекло, остальное — картон, дерево, резина, металл.

По поручению губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье создана и развивается современная комплексная система по обращению с отходами. Закрыты все 39 мусорных полигонов, созданы 11 высокотехнологичных КПО, на которых сортируют отходы для дальнейшей переработки.