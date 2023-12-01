Подмосковье 01 декабря 2023, 15:14 Более 800 тысяч человек посетили парк «Пехорка» в Балашихе осенью Министерство благоустройства Московской области

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Парк «Пехорка» в Балашихе посетили свыше 800 тысяч человек за осень. В этом году там появилась новая спортивная зона.

Как рассказали в Минблагоустрйоства Подмосковья, парк «Пехорка» получил свое название от протекающей на его территории реки. Протяженность водоема составляет 42 километра, он соединяет Лосиный остров, Томилино и Красково и впадает в Москву-реку вблизи Жуковского

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В 2017 году парк стал одним из самых популярных мест в Балашихе. Там работает контактный зоопарк, веревочный городок и места для занятий футболом и волейболом. В этом году в парке завершилось обустройство новой спортивной зоны.

В министерстве отметили, что за последние пять лет парки и лесопарки Подмосковья посещает рекордное количество жителей. Ожидается, что до конца года в них отдохнут свыше 66 миллионов человек.

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