Подмосковье 27 июня 2023, 15:44 Более 800 торговых точек проверили в Мытищах с начала года

Читать 360tv в

Борьба с несанкционированной торговлей продолжается в Мытищах. С начала года в округе проверили более 800 торговых точек.

По словам исполняющего обязанности начальника управления потребительского рынка и услуг администрации Мытищ Владимира Свинарчука, на прошлой неделе демонтировали несколько объектов несанкционированной торговли.

Реклама

«С приходом лета на нашей территории стали возникать многочисленные точки по продаже плодовоовощной продукции. Многие из них организованы стихийно, без соответствующей документации. Такие объекты выявляются и демонтируются собственником или нашими специалистами», — отметил Владимир Свинарчук.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и Министерства сельского хозяйства и продовольствия в округе проведен мониторинг объектов общественного питания и дорожного сервиса. Всего проверили 840 объектов, все выявленные нарушения отработаны.

Работа проводится с помощью приложения «Проверки Подмосковья», созданного в 2017 году для повышения эффективности мониторинга различных сфер деятельности в регионе. Цифровая платформа помогает контролировать более 200 тысяч объектов на территории Московской области и каждый год пополняется новыми разделами.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».