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    20 августа 2020, 10:50

    Более 800 стобалльных результатов ЕГЭ получили подмосковные школьники

    Алена Собкалова , Ксения Чернухина

    В Московской области стали известны все результаты ЕГЭ. В регионе насчитали 805 высших оценок. Почти 50 выпускников набрали по 200 баллов, а четыре выпускницы могут похвастаться высшими баллами сразу по трем предметам. Об этом рассказала министр образования московкой области Ирина Каклюгина.
    Более 800 стобалльных результатов ЕГЭ получили подмосковные школьники

    «В Подмосковье подвели окончательные итоги экзаменационной кампании. По результатам основного и дополнительного периодов ЕГЭ в регионе 805 стобалльных результатов, среди них 200 баллов набрали 48 человек, и четыре выпускницы набрали 300 баллов сразу по трем предметам», — рассказала Ирина Каклюгина.

    Министр отметила, что в этом году показатели превысили прошлогодние почти в два раза. В прошлом году выпускники получили 486 стобалльных результатов.

    «Результаты экзаменационной кампании показали высокий уровень подготовки наших выпускников. Отдельная благодарность нашим педагогам, в этом году 542 учителя подготовили стобалльников. Все педагоги получат денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей», — добавила Каклюгина.

    По словам министра, по 100 тысяч рублей получат и ребята, которые набрали 100 баллов по двум и более предметам.

    Всего более 36 тысяч школьников сдавали выпускные экзамены в этом году. Все испытания прошли без нарушений.

    Новости SMI.FM