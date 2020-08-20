Более 800 стобалльных результатов ЕГЭ получили подмосковные школьники

В Московской области стали известны все результаты ЕГЭ. В регионе насчитали 805 высших оценок. Почти 50 выпускников набрали по 200 баллов, а четыре выпускницы могут похвастаться высшими баллами сразу по трем предметам. Об этом рассказала министр образования московкой области Ирина Каклюгина.

«В Подмосковье подвели окончательные итоги экзаменационной кампании. По результатам основного и дополнительного периодов ЕГЭ в регионе 805 стобалльных результатов, среди них 200 баллов набрали 48 человек, и четыре выпускницы набрали 300 баллов сразу по трем предметам», — рассказала Ирина Каклюгина.

Министр отметила, что в этом году показатели превысили прошлогодние почти в два раза. В прошлом году выпускники получили 486 стобалльных результатов.

«Результаты экзаменационной кампании показали высокий уровень подготовки наших выпускников. Отдельная благодарность нашим педагогам, в этом году 542 учителя подготовили стобалльников. Все педагоги получат денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей», — добавила Каклюгина.

По словам министра, по 100 тысяч рублей получат и ребята, которые набрали 100 баллов по двум и более предметам.

Всего более 36 тысяч школьников сдавали выпускные экзамены в этом году. Все испытания прошли без нарушений.