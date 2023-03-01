Подмосковье 01 марта 2023, 18:39 Более 800 школьников из Подмосковья подали заявки на участие во всероссийском конкурсе проектов «Большие вызовы»

Читать 360tv в

По данным Министерства образования Московской области, 843 подмосковных школьника подали заявки на конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы». Более 600 из них уже представили свои разработки.

Конкурс проходит в седьмой раз, в нем участвуют школьники и студенты со всей России и стран СНГ. Организатором выступает образовательный центр «Сириус». В рамках регионального тура, который проводит в Подмосковье Центр «Взлет», свои разработки представили 659 школьников. Еще 184 человека участвовали в дистанционном треке.

Реклама

Ребята представили проекты в самых разных областях, в том числе по генетике и биомедицине. В финал конкурса прошли 145 участников из Подмосковья — их пригласили в очную образовательную программу «Взлета», которая пройдет в кампусе гимназии имени Примакова с 16 по 22 марта.

Губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву 1 марта сообщили, что школьники из Химок вышли в финал Национальной технологической олимпиады.