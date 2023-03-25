Подмосковье 25 марта 2023, 20:47 Более 800 работников культуры поздравили с профессиональным праздником в Раменском

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В Раменском более 800 работников культуры поздравили с профессиональным праздником. В городском округе трудятся музыканты, артисты, художники, сотрудники библиотек и музеев.

Ежегодно они проводят более девяти тысяч мероприятий. Сегодня отличившимся вручили почетные грамоты и благодарственные письма от главы округа Виктора Неволина. Знак Московской областной думы «За труды» получила Ирина Сальникова, которая работает хормейстером во Дворце культуры «Победа».

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«В Раменском порядка 95 учреждений, в которые приходят около 10 тысяч человек. Это и музыкальные школы, и дома культуры, и библиотеки», — сообщил Неволин.

В округе скоро откроют Центр культурного развития. Его построили в поселке Дубовая Роща. Площадь здания составляет 1,4 тысячи квадратных метров. Здесь есть концертный зал на 200 мест, универсальные помещения для кружков и творческих студий. На прилегающей территории благоустроили детскую и спортивную площадки, а также парковку для автомобилей и велосипедов.

«Будут занятия изобразительным искусством, музыкой, вокалом, также в этом центре разместится филиал музыкальной школы, туда переедет библиотека из жилого дома», — пояснила глава комитета по культуре и туризму Раменского Марианна Рогатина.

Центр культурного развития откроется в конце апреля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил работников учреждений с Днем работника культуры.

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