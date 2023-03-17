Подмосковье 17 марта 2023, 22:21 Более 800 порций сухих пайков в неделю начали изготавливать волонтеры в Павловском Посаде Викимедиа

Читать 360tv в

Жительница Павловского Посада Жанна Нажесткина самостоятельно изготавливает сухпайки для военных, которые находятся в зоне Спецоперации. Все для того, чтобы бойцы были сыты в нелегких полевых условиях. Глава округа приехал поблагодарить волонтера за ее труд и неравнодушие.

«Жанна Юрьевна, мы сегодня с Романом Игоревичем с важной миссией — поближе с вами познакомиться. Знаем, что вы помогаете нашим участникам СВО, нашему фронту, павлопосадцам и не только. Мы сегодня пришли вас навестить, поддержать, обозначить свой знак внимания, знак благодарности», — сказал глава Павловского Посада Денис Семенов.

Реклама

Продукты для заготовок Жанна Юрьевна закупает за свой счет, а также за счет спонсоров. Работает Жанна в команде с другими волонтерами. За неделю им удается изготовить более 800 порций. По вторникам все заготовки отвозят в Москву, там и проводят фасовку. После этого еду отправляют нашим бойцам.

Реклама

В знак благодарности глава округа вручил волонтеру подарок, который поможет в работе — сушилку для овощей.

Ранее губернатор Подмосковья Воробьев рассказал о поддержке семей военнослужащих из зоны СВО.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».