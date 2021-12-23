Более 800 мероприятий пройдет в парках Подмосковья в новогодние выходные

В 120 парках Подмосковья в январские выходные гостей ждут более 800 новогодних развлекательных программ, интерактивных представлений, фестивалей, анимационных шоу и рождественских гуляний. Об этом рассказали в пресс-службе Минкультуры региона.

В 26 центральных городских парках в течение январских праздников будет работать «Резиденция Деда Мороза», в 19 проведут «Новогоднюю ночь». Для жителей области будут работать 60 катков, 65 тюбинговых горок и более 50 теплых точек с бесплатным чаем.

Во время новогодних праздников в Подмосковье организуют крупные мероприятия.

1 января, с 12:00, пройдет акция «Я бегу и обещаю 2022». Участников ждут в парке «Скитские пруды» в Сергиево-Посадском округе и парке «Городской лес» в Домодедове.

В парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде 5 января пройдет открытый семейный фестиваль зимней рыбалки «Мормышка», а 7 января состоится рождественский квест «Скитландия».

Жителей Домодедова ждут 6 января в парке «Елочки» на фестивале «Эко-ферма». Там представят товары местных производителей.

В Одинцовском округе 7 января, в 12:00, театр Натальи Бондаревой представит рождественскую сказку «Доброе сердце».

Жителей Клина приглашают 8 января на ежегодный зимний фестиваль «Выходи гулять!», который пройдет в парке «Сестрорецкий». Темой праздника станет сказка Самуила Маршака «12 месяцев», все интерактивные площадки оформят в соответствии с этой тематикой. Собравшиеся смогут принять участие в зимних играх, сходить на кинопоказ, сделать красочные фотографии и угоститься чаем и сладостями.