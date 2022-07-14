Более 800 юниоров примут участие в Гран-при Московской области по легкой атлетике

Поучаствовать в Гран-при Московской области по легкой атлетике в Подольске приехали лучшие спортсмены со всей страны.

Гран-При Московской области проходит в Подольске с 2020 года. Соревнования считаются одними из самых престижных для молодых атлетов. В этом году в девяти дисциплинах выступают спортсмены из 42 регионов страны. Сборная Подмосковья в числе лидеров.

«Все лидеры, областные ребята, в своих возрастных категориях приехали. Поэтому мы надеемся на первое место, в принципе всегда за него боремся. Братья Афонины, Алиса Махмутова, кого-то могу не назвать, Мария Тарабанцева, стала вчера чемпионкой России среди молодежи, поэтому все здесь. В том году на этих соревнованиях были показаны четыре результата, которые входили в топ-10 мирового рейтинга», — рассказал президент федерации легкой атлетики Московской области Эдуард Безуглов.

Братья Афонины из Каширы в легкую атлетику перешли из футбола. Сейчас они входят в мировую десятку по своему возрасту, а им всего по 18 лет. Илья и Иван выступают в беге с барьерами. Один из братьев бежит 400 метров, другой — 110 метров.

Всех атлетов на открытии поприветствовал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

«У нас по области более пяти тысяч спортсменов, более трехсот тренеров. Мы занимаем ведущие роли. Вот сейчас в августе будет спартакиада сильнейших, я уверен, мы будем в тройке лучших субъектов РФ», — обратился к спортсменам министр физической культуры и спорта Подмосковья.

Гран-при Московской области будет проходить в два дня. В состав команды Московской области вошли 132 юных спортсмена городского округа Подольск. Также в соревнованиях примут участие 180 взрослых атлетов, среди них — олимпийские чемпионы и призеры чемпионатов мира.