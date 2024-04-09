Подмосковье 09 апреля 2024, 17:34 Более 800 ям на дорогах отремонтировали в Ступине с начала года Пресс-служба администрации города или района

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Ямочный ремонт продолжается в городском округе Ступино. С начала года здесь ликвидировали уже 817 дефектов дорожного покрытия.

«Ямочный ремонт на автомобильных дорогах местного значения в городском округе Ступино выполняет Ступинское ДРСУ. С начала года выявлено свыше 1020 ям, 817 из которых ликвидировано. Работы ведутся ежедневно», — рассказал глава округа Сергей Мужальских.

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Он добавил, что в округе выявили 24 места подтопления автомобильных дорог. Разрушенное дорожное полотно восстановлено с укреплением обочины и перенаправлением потока талых вод. Рабочие также восстановили водопропускные трубы, отсыпали места просадок и провалов. Подтопления устранили.

Порядка 1,3 тысячи подтоплений на участках дорог зафиксировали в Подмосковье в период паводков. Сейчас в регионе ведутся активные работы по их устранению и ремонту ям на дорогах. Ситуацию губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с руководящим составом регионального правительства и главами округов.

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