Подмосковье 27 декабря 2022, 23:10 Более 800 гектаров земли предоставили фермерам по программе «Подмосковные 10 га»

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Прием заявок по программе «Подмосковные 10 га» в этом году подходит к концу. На сегодняшний день в проект включено 87 земельных участков площадью более 2 тысяч гектаров. Фермерам предоставляют землю в безвозмездное пользование на срок до 6 лет.

«С начала действия программы получено 22 заявки на общую площадь 837 гектаров или 34% площадей проекта», — отметил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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За время реализации программы перечень участков, которые предоставят фермерам, значительно расширили. Проект действует с мая этого года. Первоначально подать заявку на участие могли 3 городских округа, сейчас количество муниципальных образований увеличилось до 26.

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Полученный участок может быть использован для разведения мелкого рогатого скота молочного и мясомолочного направления, а также для овощеводства, садоводства или пчеловодства.

«Подмосковные 10 га» — эффективная мера поддержки для фермеров и аграриев в регионе. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что география программы продолжит расширяться.

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