Подмосковье 05 августа 2023, 02:00 Более 800 гектаров лесов вдоль автодорог очистят в Подмосковье до конца года Фото: Комитет лесного хозяйства

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В этом году в Подмосковье очистят 828 гектаров лесов вдоль автодорог. Как отметил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, работы проводят по тому же порядку, что и санитарные мероприятия.

«Сначала проводится лесопатологическое обследование, а затем на отмеченных специалистами лесных участках из насаждения убираются сухостойные деревья и валежная древесина, которую распиливают и укладывают в поленницы», — рассказал Филимонов.

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Также он добавил, что очистка лесов обеспечит безопасность дорожного движения, снизит риск повредить автомобиль во время непогоды и ограниченного обзора, а также позволит сохранить благоприятное состояние и эстетичный вид территорий. Наибольшее количество работ проведут на Пятницком и Волоколамском шоссе, а также на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД), трассе А-108 и Северном обходе Одинцово.

Подмосковный участок трассы М-12, которая пройдет от Москвы до Казани, полностью достроят в сентябре — на десять месяцев раньше срока. Дорога снизит нагрузку на магистрали в самых густонаселенных городских округах, отметил губернатор Андрей Воробьев.