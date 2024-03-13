Подмосковье 13 марта 2024, 14:56 Более 800 энергоэффективных светильников установят в микрорайоне Подрезково в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Уличное освещение модернизируют в микрорайоне Подрезково в Химках. Специалисты заменят 809 светильников на энергоэффективные и запустят в работу 13 пунктов для управления уличным освещением.

Каждый день в Подрезкове по регламенту Министерства благоустройства Московской области работают две-три бригады.

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«Светильники очень энергоэффективны, отличаются долгим сроком службы — от 20 до 25 лет. При этом не требуют ремонта», — рассказал технический директор компании «Светогор-Химки» Руслан Гусейнов.

Специально для обслуживания новых пунктов питания создадут ситуационный центр, благодаря которому появится возможность в режиме реального времени следить за освещением и быстро реагировать на отключения. Полностью работы планируют завершить к сентябрю 2024 года.

Всего во всех микрорайонах городского округа обновят более 13 тысяч светильников и 263 пункта питания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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