Подмосковье 12 февраля 2023, 14:13 Более 800 дошкольников и первоклассников пробежали лыжный марафон в Красногорске

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Накануне воспитанники детских садов и учащиеся первых классов Московской области поучаствовали в лыжном марафоне «Крещенские морозы» в Красногорске. Порядка 640 детей из округа и еще 200 ребят из соседних городов прошли дистанцию 300 метров на ежегодном забеге имени Веселова.

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Мероприятие прошлом на стадионе «Зоркий». На старт вышли юные спортсмены в возрасте от пяти до семи лет. Каждая команда представляла свою школу или детский сад, имела название и отличительную форму.

На дистанции детей сопровождали сотрудники учебных заведений в анимационных костюмах. Первой стартовала команда детского сада № 17. В ней со значительным отрывом всех опередил Максим Миронов. После финиша все участники получили памятную медаль и сладкий подарок.

После забега с детьми поиграли аниматоры, желающие бесплатно поели гручневую кашу на полевой кухне.

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