Подмосковье 12 декабря 2022, 12:39 Более 800 детских площадок модернизировали в Подмосковье в 2022 году

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Более 800 детских площадок благоустроили в Подмосковье в рамках программы «Замена оборудования детских игровых площадок на дворовых, общественных территориях» в 2022 году. В следующем году планируется модернизировать порядка 600 игровых площадок. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

«Детские площадки — неотъемлемый элемент современных дворовых территорий и общественных пространств. Очень важно поддерживать их в надлежащем состоянии для безопасности играющих», — заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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В 2022 году в регионе обновили детские площадки площадью 100, 150 и 200 квадратных метров. В рамках модернизации заменили детские игровые элементы, обновили уличное освещение, а также поставили урны и лавочки.

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Отмечается, что на данном этапе формируется адресный перечень для замены оборудования на детских игровых площадках в 2023 году.

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