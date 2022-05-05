Более 800 детей прошли обследование в Центре спортивной медицины в Мытищах

В Центре спортивной медицины НИКИ детства Московской области проходят обследования юные спортсмены Подмосковья. Прием здесь ведут 12 медицинских специалистов. В их числе — кардиолог, ортопед, невролог, офтальмолог и другие врачи.

Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова сообщила о том, что с начала 2022 года обследование в центре прошли свыше 800 юных спортсменов.

«Серьезные занятия спортом связаны с тяжелой нагрузкой на организм. В Центре спортивной медицины ребята сдают анализы и проходят диагностику, в том числе ЭКГ, ЭхоКГ, холтеровское мониторирование, УЗИ, а также получают консультации специалистов», — отметила Стригункова.

Обследование в Центре спортивной медицины проходят члены сборных команд по 230 видам спорта. При отсутствии медицинских противопоказаний и по итогам диагностики дети получают заключение о допуске к тренировкам и соревнованиям.