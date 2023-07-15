Подмосковье 15 июля 2023, 06:00 Более 800 человек присоединились к марафону «Ресурсное родительство» в Подмосковье Министерство социального развития Московской области

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В семи округах Подмосковья прошел марафон «Ресурсное родительство». В Министерстве социального развития Московской области заявили, что к мероприятию присоединились более 800 человек.

Министр социального развития региона Людмила Болатаева заявила, что свою компетенцию повысили и специалисты органов опеки, а также представители служб сопровождения замещающих семей. Участники марафона обсудили вопросы, которые касаются временного пребывания ребенка в семье, новых способов взаимодействия с детьми и многое другое.

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Отмечается, что на данный момент в Московской области насчитывается около 300 ресурсных семей.

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