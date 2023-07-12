Подмосковье 12 июля 2023, 11:55 Более 800 человек приняли участие в патриотических сборах в Подольске

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В Подольске завершились четвертые молодежные военно-патриотические сборы. Более 800 человек в возрасте от 14 до 18 лет приняли в них участие. Об этом сообщили в Министерстве информационных и социальных коммуникаций Московской области.

Ребята жили в палаточном лагере, осваивали навыки полевого быта, занимались спортом и учились работать в команде.

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«Сборы прошли уже четвертый раз, и в этом году к нам впервые присоединились ребята из Донбасса — это небольшая, но дружная команда из Луганской Народной Республики», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

В последний день сборов для участников слета организовали фестиваль с выставочными зонами и мастер-классами. На слете произошло важное событие для юнармейцев — в их ряды торжественно приняли 150 ребят.

«Московская область — это тот регион, где, наверное, одно из самых больших количеств юнармейцев в нашей стране. И каждый год, когда проводятся различные мероприятия регионального, федерального масштаба, мы видим, что подмосковные ребята принимают в них самое активное участие», — сказала первый заместитель начальника главного штаба ВВПОД «Юнармия» Екатерина Чижикова.

Военно-патриотические сборы в Подольске прошли в две смены. Для ребят провели 12 мастер-классов по различным видам подготовки Вооруженных сил России: строевой, тактической, огневой и физической.

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