Подмосковье 01 февраля 2023, 10:30 Более 80 земельных участков Подмосковья выставили на торги за неделю Unsplash

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Комитет по конкурентной политике Подмосковья выставил на торги еще 85 лотов за период с 23 по 27 января. Из них 82 — это земельные участки, которые можно взять в аренду или выкупить.

В аренду можно взять землю для строительства дома в Рузском округе, в деревне Вражеское. Рядом с участком площадью 12 соток находятся лес, река и продуктовый магазин. До города менее 10 километров. Начальная цена — 78,66 тысячи рублей в год.

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Для сельхозпроизводителей в Дмитровском округе выставлен на аукцион земельный участок площадью 24 гектара под пчеловодство. Договор аренды будет заключен на 13 лет и два месяца. Начальная цена — 973 тысяч рублей в год.

Среди новых лотов есть два предложения о приобретении коммерческих объектов. Например, в Электростали предлагают нежилое помещение под свободный вид деятельности на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Лот расположен на улице Мира, 12. Начальная цена аренды — 503 тысячи рублей в год.

Подробнее ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Подмосковье, можно на портале ЕАСУЗ.