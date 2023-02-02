Подмосковье 02 февраля 2023, 18:49 Более 80 зданий и участков выставили на торги в Подмосковье за неделю

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Комитет по конкурентной политике Московской области с 23 по 27 января выставил на торги 86 объектов: земельные участки, коммерческие помещения и нежилое здание.

Среди объектов, выставленных на торги, 83 земельных участков. Из них 73% сдают в аренду, 27% — на продажу. Также Комитет по конкурентной политике предложил два коммерческих помещения и одно нежилое здание с участком.

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Так, например, в Рузском округе сдают землю под строительство дома. Участок площадью 12 соток сдают в деревне Вражеское на 13 лет и два месяца. В Дмитровском округе на аукцион выставили земельный участок площадью 24 гектаров под пчеловодство. Договор аренды будет также заключен на 13 лет и два месяца.

Подробнее ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги, можно на портале ЕАСУЗ.

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