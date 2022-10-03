Более 80 заблудившихся в лесах Подмосковья путников вернулись домой в сентябре | 360°

Подмосковье 03 октября 2022, 20:51 Поделиться Telegram

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Viber Более 80 заблудившихся в лесах Подмосковья путников вернулись домой в сентябре

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В Подмосковье, несмотря на всю предупредительную работу спасателей, люди продолжают теряться в лесу. Только за один сентябрь в единую службу 122 поступило 65 таких обращений. Всего за месяц дорогу домой самостоятельно не смогли найти 84 человека. Кто-то потерялся один, кто-то умудрился заблудиться группой.

Спасателям Подмосковья удалось оперативно найти и возвратить домой 83 человека. К сожалению, один случай окончился трагически: путник погиб. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Как рассказали в Комлесхозе, сообщения о потерявшихся в лесу людях поступали в сентябре почти каждый день. Чаще всего грибники теряли дорогу в Шатуре, Ногинке, Клину и Сергиевом Посаде, а также еще на нескольких направлениях. Ни одного заблудившегося не оказалось в Бородине, Егорьевске и Луховицах.

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По словам председателя Комитета лесного хозяйства Подмосковья Олега Баженова, есть некоторые лесничества, в которых чаще всего приходится искать очень самоуверенных путников. Они считают, что отлично знают лесные дороги и точно не заблудятся, а потом внезапно спасателям поступают звонки.

«Такая самоуверенность дорого обходится. Увлекшись сбором даров природы, люди перестают следить за временем и не запоминают приметы тех мест, по котором проходят. Поэтому перед тем как войти в лес, необходимо обратить внимание на основные ориентиры: дороги, ЛЭП, населенные пункты, реки, ручьи. А во время движения по лесу надо запоминать другие ориентиры: булыжники, деревья необычной формы, пни, ручьи, ямы — все, что в случае беды поможет вспомнить обратную дорогу», — советует Баженов.

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