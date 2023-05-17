Подмосковье 17 мая 2023, 14:57 Более 80 врачей пришли на работу в медучреждения Подмосковья с начала года Министр Сапанюк: 85 врачей за квартал устроились на работу в медучреждения Подмосковья Пресс-служба губернатора Московской области

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Московская область продолжает набирать специалистов в свои медицинские учреждения. Например, за месяц на работу устроили 66 новых врачей, а за первый квартал года — 85. Об этом заявил глава Минздрава Подмосковья Алексей Сапанюк на заседании регионального правительства.

«За прошедший месяц уменьшилось количество красных зон — вышли Сергиев Посад и Щелково по укомплектованности», — сказал он.

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При этом сложными ситуации остаются в Лотошине, Кашире и Фрязине.

«За предыдущий месяц отмечается положительный баланс по врачам — плюс 66 человек. За первый квартал этого года показатель был плюс 19, итого у нас — плюс 85 человек», — подчеркнул Сапанюк.

Он добавил, что центр подбора кадров за последний месяц направил в больницы 143 кандидата — врачей первичного звена. Уже 37 из них взяли на работу. Лидерами по трудоустройству медиков оказались Красногорск, Реутов, Видное и Люберцы.

Кроме того, новые кадры помогает искать специальный сайт, который так и называется, — «Работа для врача в Подмосковье». С 17 апреля на него поступило 237 заявок. На собеседования в больницы отправились 70 специалистов, 12 — уже удалось трудоустроить.

«Отрицательный баланс отмечается в Пушкино, Домодедове, Дмитрове, Электростали, Луховицах и Кашире, — отметил глава регионального Минздрава.

Он выразил надежду, что в скором времени в медучреждения региона придут работать выпускники из подмосковных вузов.

«Мы ожидаем возврат целевиков в количестве 250 врачей на территории», — добавил Сапанюк.

Лучшими округами по привлечению кадров министр назвал Красногорск, Сергиев Посад, Талдом. По его словам, там хорошо идет работа не только по привлечению, но и по удержанию специалистов. Также он рассказал, что мерами социальной поддержки в Московской области воспользовался 21 врач.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также отметил положительный баланс в трудоустройстве врачей. По его словам, результаты превосходят ожидания в тех случаях, когда руководители городских округов и главврачи работают сообща.