Подмосковье 19 апреля 2023, 16:21 Более 80 тысяч жителей прошли голосование по благоустройству Подмосковья в первые дни Фото: пресс-служба Министерства благоустройства Московской области / Пресс-служба министерства благоустройства Московской области

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Более 80 тысяч жителей Московской области уже отдали свой голос за объект благоустройства. В регионе из 240 мест должны выбрать только 56, которые приведут в порядок в 2023 году, уточнили в Министерстве благоустройства Подмосковья.

Мероприятие проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Голосование стартовало 15 апреля и продлится месяц.

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«Выбрать значимую для себя территорию может каждый житель Подмосковья, достигший 14-летнего возраста. Проголосовать можно самостоятельно на федеральной платформе или через волонтеров, сопровождающих проект», — сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Во время голосования волонтеры информируют местных жителей о проекте. В минувшие выходные в акции поучаствовали около 300 активистов.

«Ребят можно было встретить в МФЦ, торговых центрах, парках, на детских и спортивных площадках — всего в 100 локациях», — сообщила министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.

От Московской области в проекте зарегистрировалось более 1,9 тысячи волонтеров. К ним еще можно присоединиться. Перед работой следует пройти онлайн-обучение. Отдать свой голос за понравившийся объект можно до 31 мая 2023 года на платформе za.gorodsreda.ru.

Ранее губернатор Андрей Воробьев анонсировал традиционный субботник 22 апреля. Мероприятие планируют провести в праздничном формате.

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