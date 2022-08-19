Более 80 тысяч жителей Подмосковья стали получателями социальных услуг

Получить социальные услуги в Подмосковье стало еще проще. Весь процесс перевели в цифровой формат.

Чаще всего социальный сертификат жители региона используют на доставку продуктов и лекарств, уборку квартиры и решение бытовых вопросов. С помощью него также оформляют пребывание в стационаре и многое другое.

«Теперь индивидуальная программа соцобслуживания переведена в электронный формат. Раньше это был громоздкий документ, требующий подписей. Сейчас никуда ходить не нужно, все есть под рукой, даже в мобильном устройстве. На сегодняшний день более 80 тысяч жителей региона пользуются социальными услугами. Сертификат будет доступен в течение пяти дней в личном кабинете заявителя», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что бумаге нет места в современной системе взаимодействия с государством, а переход на «цифру» способствует борьбе с коррупцией.